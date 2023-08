Acessibilidade e consciência ecológica estão presentes em hospedagem estilo "on road"

Conforto, acessibilidade e consciência ecológica são alguns diferenciais do Promenade Bonito All Suítes. São 78 amplas e confortáveis suítes, sendo dez adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, com estilo de hospedagem "on road", o hotel disponibiliza estacionamento conveniente, permitindo aos hóspedes estacionarem os veículos em frente às suas suítes, o que facilita o embarque e desembarque de passageiros e bagagens.

Para promover práticas sustentáveis, o empreendimento ainda oferece carregadores para carros elétricos, refletindo a consciência ecológica de Bonito. Todos os detalhes sobre a estrutura perfeita para dias na capital mundial do ecoturismo foram abordados em entrevista do CBN Festas e Eventos deste sábado (12). O gerente-geral da Promenade, Diogo Ayres, foi o convidado de José Marques para o bate-papo.

Confira na íntegra: