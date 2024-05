Acesso principal para Corumbá e Ladário pela BR-262 fica fechado por 21h neste final de semana

O governo do Estado confirmou que a ponte Poeta Manoel de Barros sobre o rio Paraguai, localizada na BR-262, em Corumbá, vai ficar fechada entre as 17h deste sábado até o meio-dia de domingo. Essa intervenção ocorre por conta do processo de recuperação da estrutura. Neste final de semana também ia acontecer o Enem dos Concursos, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o que poderia gerar algum transtorno por conta do fechamento da ponte, porém o governo federal decidiu adiar a prova. O motivo do adiamento é a tragédia com a chuva no Rio Grande do Sul. - com a prova marcada para domingo (5).

O acesso à ponte será liberado em situações de emergência, como tráfego de ambulâncias. Para isso, serão adotadas medidas para garantir a passagem segura, com o acompanhamento de veículos de apoio designados pela Agesul.

A estrutura da ponte sobre o Rio Paraguai, que diariamente recebe a passagem de veículos de empresas e transporte coletivo, de cargas e de moradores, é fundamental para a locomoção na região. A interdição completa da ponte é necessária para possibilitar as operações de concretagem em dois locais distintos. Esta é a segunda interdição pela qual a ponte passará, restando apenas mais um processo de fechamento no futuro. A medida, que implica em uma movimentação mais intensa das plataformas antes e depois do período de cura do concreto, visa garantir a reestruturação plena da condição estrutural da ponte.

Previamente, foi emitido comunicado informando a interdição temporária da estrutura às empresas de transporte de minério, órgãos estaduais e federais foi emitido previamente pela Agesul. Além disso, ainda foram instaladas uma faixa e um letreiro eletrônico na ponte que alerta sobre a interdição e o período em que a ponte estará fechada.