Acidente com mortes interdita trecho da BR-163

O acidente na BR-163 aconteceu em um trecho não duplicado da rodovia, no município de Eldorado, a 37 Km da divisa de Mato Grosso do Sul com o Paraná e envolveu um caminhão baú e uma carreta bitrem. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a morte de três pessoas. Um dos corpos, o de um homem de 43 anos, já foi identificado.

No local houve incêndio e uma equipe do Corpo de Bombeiros da região foi chamada para conter as chamas. A PRF informou que o motorista do bitrem teria invadido a pista contrária, causando o acidente.

Houve a interdição total do trecho da rodovia, sendo a opção para os motoristas desviarem pelo município de Iguatemi. Ainda não há previsão de liberação da pista.

Morreram no local, os dois motoristas e um passageiro do caminhão baú.