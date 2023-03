Um caminhão baú colidiu com uma carreta bitrem por volta das 12h desta quarta-feira (22). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que há incêndio no local do acidente.

A BR-163 está interditada no Km-37, na região do município de Eldorado (MS) e não há previsão de retorno. O desvio da rota pode ser feito por Iguatemi (MS).

As primeiras informações da PRF são de que duas pessoas não sobreviveram à colisão. A CBN CG segue apurando e aguardando as informações oficiais sobre o acidente.