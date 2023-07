Acidente grave entre Maracaju e Itaporã no final de semana deixa duas pessoas mortas

Um acidente grave ocorreu na manhã de sábado (1) entre Maracaju a Itaporã, na MS-157. Um veículo gol atingiu de frente um caminhão bitren e foi arrastado por cerca de 80 metros.

No veículo, um casal de 22 e de 28 anos que morreram na hora, segundo informações da Polícia Civil. O motorista do gol teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária, se chocando em alta velocidade com o caminhão. O motorista do bitren não sofreu ferimentos.

A Delegacia de Polícia Civil de Maracaju registrou o acidente e interditou a pista por algumas horas no sábado até a retirada do carro e do caminhão atingido. As imagens da batida são fortes e mostram a gravidade do acidente.

Outras informações ainda serão divulgadas pela Polícia sobre este acidente.