Acidentes na região de fronteira deixam seis vítimas fatais

Acidentes registrados, este fim de semana, na região de fronteira com o Paraguai resultaram em seis vítimas fatais. No sábado (14), foi registrada a primeira morte por acidente na cidade de Aral Moreira. Fábio Samuel Villa de 21 anos morreu após colidir contra um veículo na MS-156.

No domingo (15) outro jovem, Jackson Montiel Rocha, de 20 anos, morreu após perder controle da moto e bater no guardrail na mesma rodovia. A tragédia ceifou a vida de quatro adultos no distrito de Sanga Puitã, além de deixar gravemente ferida uma criança de 4 anos.

Colisão entre moto e carro matou Agnaldo Alves Souza e a esposa, Luciana Ferreira Lima, que estavam em motocicleta. Também faleceram Douglas Mireal Arevalos e esposa, Tainara Savara Palácios que ocupavam veículo de passeio.

A colisão teria ocorrido na noite de sábado e as vítimas foram encontradas somente na manhã de domingo.

Homicídios

Na sexta-feira (13), por volta de 23h30 (horário do Py) o jovem Marcos Antônio Rojas Benitez, de 31 anos, foi executado na linha internacional, quando circulava em veículo próximo a um conhecido shopping no lado paraguaio da fronteira.

Já na tarde de sábado (14), populares encontraram corpo carbonizado de um jovem morador no lado paraguaio, às margens da BR-463. A vítima foi identificada como José Sanabria, sequestrado horas antes. A identificação foi feita pelo tio dele.