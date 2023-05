Ações de conscientização sobre o risco de incêndios florestais já começaram

A Reflore-MS, Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas que reúne importantes empresas da cadeia de base florestal com sede ou filial em Mato Grosso do Sul começou neste mês de maio as ações para a prevenção de incêndios florestais no estado neste ano.

Pode parecer cedo, mas é ainda nesta época que antecede o período de seca que as ações de conscientização da população urbana e rural se fazem necessárias para reduzir o número de focos de incêndio em Mato Grosso do Sul.

O presidente da Reflore-MS, Junior Ramires, explica que as empresas ligadas à associação representam uma área de florestas que soma 1,4 milhão de hectares plantados no estado. As culturas de soja e milho somam cerca de 5 milhões de hectares.

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, nesta terça-feira (9), Ramires destacou algumas ações voltadas, principalmente, para estudantes e produtores rurais.

