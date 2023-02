Ações para reduzir atropelamento de animais no Carnaval são intensificadas

Para reduzir os atropelamentos de animais nas rodovias de Mato Grosso do Sul, especialmente no período de Carnaval quando o fluxo de veículos aumenta, a PMA (Polícia Militar Ambiental) em Miranda, com o apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do IHP (Instituto Homem Pantaneiro), intensifica ações para orientação dos condutores na BR-262.

Entre 2016 e 2023, um total de 17 onças-pintadas morreram vítimas de atropelamento na BR-262, no trecho de aproximadamente 200 km entre Miranda e Corumbá. Na lista vermelha da União Nacional para a Conservação da Natureza, a espécie é classificada como quase ameaçada.

Nas rodovias, é necessário ter ainda mais cuidado com animais de grande porte, como as antas. As recomendações são simples: andar com cautela e não acionar farol alto, pois o animal fica sem ação.

Recentemente um lobo atropelado, sobreviveu e foi capturado pela Polícia Militar Ambiental. O animal passou por cirurgia no Cras para correção de fratura na pata, reabilitado e devolvido à natureza.

Em caso de atropelamento, o motorista deve entrar em contato imediatamente com a PMA, pelo número (67) 3357-1500 ou (67) 3357-1501.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul