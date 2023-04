Acontece hoje em Maracaju a abertura oficial da 27° Festa da Linguiça

Começa nesta sexta-feira (28), a 27ª edição de um dos eventos mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, a Festa da Linguiça de Maracaju, no Centro-Oeste do Estado. Serão quatro dias de festa, de sexta à segunda (01/05), com shows, atividades culturais e gastronomia regional. Neste ano, a organização espera vender em torno de 20 toneladas de linguiça.

Nesta sexta-feira, a animação fica por conta da dupla Munhoz e Mariano, com show gratuito à comunidade. No sábado (29), haverá almoço e a noite o show será da dupla Gian e Giovani. No domingo (30), Yasmin Santos sobe ao palco e o encerramento acontece com almoço de entidades na segunda-feira, feriado de 1º de maio.

Segundo os organizadores, todos os anos, a Festa da Linguiça atrai milhares de pessoas ao município, além de aquecer a economia local, gerar trabalhos temporários e dar visibilidade ao município. Em anos anteriores, a média de público no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza foi superior a 25 mil.

Linguiça Tradicional

A linguiça de Maracaju deu origem a tradicional festa e, em 1997, entrou para edição anual do livro do Guinness Book, como a maior linguiça do mundo feita de forma artesanal e com carne bovina, chegando a 31 metros. Já em 2016, uma nova conquista: o selo de Indicação Geográfica (IG) emitido pelo Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), garantindo a proteção contra falsificações de origem e produção.

Preparo

A linguiça é preparada somente com carnes de primeira qualidade e temperada com ingredientes tradicionais misturados a itens curiosos, como o suco de “laranja azeda”, por exemplo, o que torna único o sabor dessa iguaria.

O festival gastronômico tem caráter filantrópico e toda a renda é distribuída para as entidades de assistência social do município.