Será realizada nesta sexta na capital a 1ª Feira do Jovem Empreendedor Artista

Acontece nesta sexta-feira (3), a 1ª Feira do Jovem Empreendedor Artista na Capital com tema “Arte como profissão e estímulo ao empreendedorismo”.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), e segundo os organizadores o objetivo da feira é promover o empreendedorismo entre os jovens da Capital e a prática da arte como profissão.

A feira acontece na sede as Sejuv, no térreo do Condomínio Marrakech, localizado na Rua 25 de Dezembro, 924, no Jardim dos Estados, das 8h às 17h.

Haverá exposição de trabalhos autorais da artista visual, tatuadora e arquiteta Letícia Maidana e dos artistas visuais Luis “Sonek” e Eliane Fraulob, englobando técnicas variadas, fortalecendo a cultura independente, incentivando e inspirando novos artistas de diversas áreas.

*Com informações da Comunicação da prefeitura de Campo Grande