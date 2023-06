Açougue é lacrado em Ponta Porã por estocar carne imprópria para consumo

Órgãos de vigilância sanitária acompanhados da Polícia Civil e Garras, lacraram estabelecimento comercial no final da manhã desta quarta-feira, 28, por acondicionar em depósito, carne podre com larvas e detritos.



O material foi apreendido. O local foi considerado inadequado para o manuseio voltado ao consumo humano.



O estabelecimento, Casa de Carnes Machinski, foi lacrado após denúncia versando sobre a venda de carne sem condições de consumo.



As autoridades sanitárias efetuaram a constatação e após acionar a polícia, foram até o estabelecimento comercial, localizado na rua Pedro Ângelo da Rosa, Vila Áurea.

Equipes do GARRAS acompanharam a ação.



De acordo com informações obtidas, o proprietário do estabelecimento foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil após desacato e ameaças.



A carne estava em caixas cobertas por lonas. Tudo foi apreendido pelas equipes.



O caso foi encaminhado para a 1a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.



A carne foi apreendida e será incinerada.