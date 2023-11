Adaptação de teatro grego chega à Capital com entrada gratuita

Nos dias 22, 23 e 24 de novembro a Cia OFIT estará em cartaz no Sesc Cultura com o espetáculo “Groselha”. Com indicação de 16 anos e entrada gratuita, o espetáculo faz uma adaptação livre e contemporânea do mito de Medeia.

Temas como o assédio, machismo, violência, padrões sociais, maternidade e luta por igualdade de direitos ganham o palco, com direção de Nill Amaral.O espetáculo fica em cartaz por três dias no Sesc Cultura, de quarta (22) a sexta-feira (24), às 19h. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados no Sympla.

Com adaptação livre da consagrada peça Medeia, de Eurípedes, o trabalho é um desdobramento do solo apresentado, em setembro deste ano, no projeto Cena Aberta - Encontros Paralelos . “O espetáculo oscila entre a força bruta das marés e a suave intimidade que é entrar no universo feminino como quando alguém compartilha uma receita de café”, explica o diretor Nill Amaral.

Para Karine Araújo, atriz que dá vida a personagem, a peça convida o público a repensar temas que são corriqueiros nos noticiários e nas redes sociais, mas, que por diversas vezes, acabam “normalizados” e entorpecidos no subconsciente da sociedade.

Trabalho promete surpreender até mesmo o público que assistiu a primeira versão da peça. "O espetáculo foi expandido e acrescentamos novas camadas à personagem. Aos que ainda não viram, é a adaptação de um clássico, mas com o respiro do contemporâneo”, conta a atriz.

A montagem de “Groselha” tem o apoio da Fecomércio MS, por meio do Sesc Cultura. O Sesc Cultura fica localizado na Av. Afonso Pena, 2270 - centro de Campo Grande.

