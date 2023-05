Adilson Trindade e as últimas polêmicas nos bastidores da política

O deputado estadual Pedrossian Neto (PSD) considerou um equívoco as suspeitas levantadas pelo Tribunal de Contas do Estado sobre a existência de folhas secretas na Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Pedrossian Neto era secretário de Finanças da época em que foram verificados indícios de irregularidades na folha salarial do funcionalismo público e alegou falta de dados na prestação de contas encaminhada ao Tribunal de Contas. Por isso, que os auditores apontaram as divergências.

O caso foi resolvido, segundo ele, com o envio dos documentos que faltaram.

Por outro lado, a tensão no campo voltou a bater as portas da Assembleia Legislativa. O deputado estadual Coronel Davi (PL) acusou o CIMI (Conselho Indigenista Missionário, órgão vinculado a Igreja Católica, de patrocinar a invasão da Fazenda do Inho, localizada no município de Rio Brilhante, por indígenas da etnia guarani-kaiowá.

Coronel Davi defende CPI para apurar o caso. O líder da bancada do PT, deputado Zeca do PT considerou grave as denúncias feitas.