Adversários em Campo Grande e aliados no interior

O PSDB e PP se uniram para a eleição do estreante na política, Eduardo Riedel, a governador do Estado em 2022. Mas na disputa pelas prefeituras, os dois partidos serão adversários em Campo Grande, maior colégio eleitoral do Estado, e aliados na maioria dos municípios do interior. O assunto foi discutido entre os presidentes do PSDB, ex-governador Reinaldo Azambuja, e do PP, senadora Tereza Cristina. Os dois partidos serão rivais ainda em Dourados, o segundo município com maior número de eleitores.

Azambuja disse que o PSDB já bateu o martelo na pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira para as eleições em Campo Grande e Tereza Cristina aposta na reeleição da prefeita Adriane Lopes, que assinou a ficha de filiação na semana passada.

Na Assembleia Legislativa tem um assunto que vai dominar os debates e muita conversa de bastidor, que é a tramitação da LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias) enviada pelo governador Eduardo Riedel. A proposta estima uma receita de mais de R$ 25 bilhões para 2024. A mensagem do governador indicou um crescimento na economia do Estado de janeiro a abril deste ano. Tanto é que a balança comercial de Mato Grosso do Sul apresentou superávit de mais de 2 bilhões de dólares nos primeiros quatro meses de 2023. O resultado é 20,9% superior ao apurado no mesmo período do ano passado.

Outro dado apresentado na LDO é sobre o valor das exportações no primeiro quadrimestre, que foi de mais de 3 bilhões de dólares, enquanto as importações somaram pouco mais de 1 bilhão de dólares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mensagem de Riedel destacou ainda a soja que assumiu o topo da lista como principal produto exportado no período, superando a celulose. Só para se ter noção do cenário econômico, Mato Grosso do Sul exportou 2,121 milhões de toneladas de soja de janeiro a abril no valor 1,156 bilhão de dólares. Isso representa em mais de 37% de todo o montante das exportações do Estado.

Em segundo lugar vem a celulose, que foi desbancada pela soja, com 1,436 milhão de tonelada. O valor dessa venda foi de 439 milhões de dólares, depois vem o milho com 366 mil toneladas e a carne bovina com 281 mil toneladas. Esses são os quatro principais produtos de Mato Grosso do Sul destinados ao comércio exterior.

Na mensagem do governador, aponta a China como principal destino de 40% de tudo que o Estado produziu de janeiro a abril. Em seguida vem Argentina com 7,56%, os Estados Unidos com 5,85% e o Japão com 5,29%.

E Três Lagoas se destacou como maior exportador no período de janeiro a abril.

Confira a coluna na íntegra: