Advogado apresenta balanço do Marco Temporal

Na última semana (27), o Supremo Tribunal Federal (STF ) votou contra a tese do Marco Temporal. Dentro da análise está a definição de como a justiça passa a adotar o entendimento do tema e de como deverão ser aplicadas as regras de indenização a produtores rurais que terão suas terras destinadas à demarcação.

Simultaneamente a decisão do STF, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei nº 2903/2023. Entre os principais pontos, o texto só permite demarcar novos territórios indígenas em espaços que estavam ocupados até 05 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o advogado Gustavo Passarelli falou sobre segurança jurídica e a suspensão das decisões de reintegração de posse que estão em curso. Apesar do impasse entre os poderes, o advogado destacou que a nova posição do STF trouxe uma importante definição: o reconhecimento da indenização em dinheiro, prévia e justa da pessoa que tiver o seu direito à terra contestado. Acompanhe a entrevista completa.