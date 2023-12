Aeródromos do Bolsão receberão reforma

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou na quarta-feira (20) a licitação de obras de infraestrutura em quatro cidades de Mato Grosso do Sul. As obras estão previstas para começar ainda este ano e devem beneficiar moradores de Rio Negro, Batayporã, Cassilândia e Paranaíba.

Em Rio Negro, a obra prevista é a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Santa Fé. A intervenção irá melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população.

Em Batayporã, a obra será de controle de enchentes na região da Lagoa do Sapo. A intervenção vai evitar que as inundações que ocorrem na região em épocas de chuvas prejudiquem a população e a infraestrutura local.

Já em Cassilândia e Paranaíba, as obras serão de reforma dos aeródromos locais. As intervenções vão melhorar as condições de pousos e decolagens, facilitando o transporte aéreo na região.

*Com informações da Agesul