Agência de Metrologia reforça fiscalização em MS

Até o final do ano, Mato Grosso do Sul poderá contar com um monitoramento virtual de tacógrafos - equipamento utilizado em veículos para registrar informações sobre o tempo de direção, velocidade e distância percorrida pelo motorista.

O projeto está em estudo pela Agência Estadual de Metrologia (AEM-MS) e a implantação será em parceria com o Detran e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems).

O tacógrafo se tornou uma ferramenta importante para garantir a segurança nas estradas e, de acordo com a legislação brasileira, o uso do equipamento é obrigatório para certas categorias de veículos e motoristas. São eles: motoristas que exerçam atividade remunerada; veículos de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg; veículos de transporte com capacidade para mais de 10 passageiros, incluindo transporte escolar; veículos de transporte de produtos perigosos.

O projeto de monitoramento de estadas já tem sido implantado em outros estados e o Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro), em conjunto com a AEM-MS, pretende ampliar a fiscalização também em Mato Grosso do Sul.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira (23) pelo diretor-presidente da AEM-MS, Marcos Henrique Derzi Wasilewski, durante entrevista ao Jornal CBN Campo Grande. Ele também falou sobre a intensificação dos trabalhos de fiscalização no comércio da Capital e do interior do estado, principalmente a equipamentos como balanças de precisão e bombas de combustível.

Denúncias podem ser feitas na Ouvidoria da AEM-MS 0800 067-5220