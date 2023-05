Agência Digital do Detran tem novo horário de funcionamento a partir desta terça-feira

Para quem precisar de atendimento, a partir desta terça-feira (02) a Agência Digital do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) irá funcionar em horário diferenciado, das 10h às 20h, de segunda a sexta-feira. Instalada nas dependências do Shopping Norte Sul Plaza a unidade é a primeira do Brasil nesse novo conceito.

O diretor presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, explica que a decisão foi tomada a partir de demandas levantadas durante as visitas que a diretoria tem feito às agências em todo Estado. “Temos buscado maneiras de simplificar nossos serviços para estar cada vez mais perto das pessoas. Essa decisão de alterar o funcionamento da nossa Agência Digital vem de encontro a essa proposta”.

A unidade conta com quatro totens para autoatendimento, e oferece os mesmos serviços disponíveis no Portal de Serviços Meu Detran. Na Agência Digital é possível imprimir o CRLV, emitir guias diversas como a do licenciamento, multas, consultar débitos, solicitar renovação da CNH, segunda via de CNH, atualizar endereço, emitir a certidão de prontuário de CNH, entre outros serviços.

Para auxiliar pessoas que não possuem familiaridade com o ambiente digital, a Agência Digital disponibiliza colaboradores para auxiliar nas operações, inclusive “agendar atendimento presencial em outra agência se houver necessidade”, explica Juliana Castro, gerente regional de Campo Grande.

A Agência Digital do Detran está instalada no Shopping Norte Sul Plaza que fica Avenida Presidente Ernesto Geisel, no Jardim Jóquei Club em Campo Grande.

*com informações de Comunicação Detran-MS