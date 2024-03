Agência estadual de metrologia destrói produtos irregulares em ação ambiental

A Agência Estadual de Metrologia (AEM-MS), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e delegada do Inmetro, realizaram no final de fevereiro a destruição segura de produtos apreendidos. Esses produtos foram destinados de forma ambientalmente adequada, contribuindo para uma agenda social ao auxiliar os catadores de materiais recicláveis em conformidade com a legislação vigente.

Dentre os produtos destruídos estão brinquedos, eletrônicos, fios e cabos de alta e baixa tensão, pneus, adaptadores de plugues e tomadas, lâmpadas LED e panelas metálicas. Os produtos foram considerados irregulares quanto ao sistema de avaliação ou estavam sem a certificação do Inmetro, representando risco ao consumidor.

Todo o material foi devidamente descaracterizado, inutilizado ou destruído e entregue à Associação dos Recicladores de Eletroeletrônico de Campo Grande (RECIC.LE), seguindo a destinação sustentável e ambientalmente adequada estabelecida pela legislação. O processo de destruição foi acompanhado por uma comissão de servidores da AEM/MS.

O diretor-presidente da AEM/MS, Marcos Derzi, ressaltou a importância dos consumidores adquirirem produtos certificados pelo Inmetro, provenientes do mercado formal e com procedência, garantindo qualidade e segurança. Os produtos certificados pelo Inmetro passam por ensaios e testes que atendem aos padrões estabelecidos para comercialização e uso.

*Com informações: Gov MS