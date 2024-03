Agências públicas de emprego disponibilizam cerca de 4 mil vagas neste início de semana

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta segunda-feira (18), 2.013 vagas de emprego. Entre as oportunidades estão: Ajudante de carga e descarga de mercadoria (40); Alimentador de linha de produção (35); Atendente de telemarketing (106); Auxiliar de limpeza (139); Auxiliar de linha de produção (202), Enxugador e acabador na lavagem de veículos (50); Operador de caixa (113) entre outras. Confira a lista.

Além disso, há também vagas para pessoas com deficiência. Ao todo, são 17 especificamente para este público. Auxiliar administrativo (1); Auxiliar de limpeza (7); Auxiliar de logistica (1); Copeiro de bar (1); Estoquista (1); Operador de vendas (lojas) (1); Vendedor pracista (4); Vigia(1).

As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão comparecer à Funsat com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho. No caso de Carteira de Trabalho Digital, é fundamental que o candidato esteja com o celular carregado para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral. A Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992 Vila Glória.

Funtrab

Outra agência pública de emprego que oferece oportunidades no mercado de trabalho, neste início de semana, é a Fundação do Trabalho (Funtrab). No estado, são 4.335 vagas. Só em Campo Grande, são 1.759 vagas. Clique aqui para conferir a lista.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, à Rua 13 de maio, 2773, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego. Todas as oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Além do atendimento na sede do órgão, os candidatos podem acessar as vagas na Rede Fácil.

- Fácil Aero Rancho Av. Marechal Deodoro, 2606 Aero Rancho

Atendimento: toda segunda-feira, das 8h às 13h

- Fácil Guaicurus Av. Gury Marques, 5111 Jardim Monumento

Atendimento: toda quarta-feira, das 8h às 13h

- Fácil General Osório Rua Santo Ângelo, 51 Cel. Antonino

Atendimento: toda quinta-feira, das 8h às 13h