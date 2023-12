Agenda cultural garante diversão no último final de semana de 2023

As últimas horas de 2023 está recheada de atividades culturais e festivas em todo o estado. Confira alguns dos eventos que promotem diversão, celebração e descontração para chegada do próximo ano.

Campo Grande, Sábado (30)

Rock and Friends – O sabadão traz a primeira edição do Rock and Friends. A festa reunirá "Naip" e "Larissa e os Pexe", celebrando a amizade e parceria de longa data dessas duas bandas. Será uma noite de encontros, amizade e, claro, muita música e diversão na Lupland Biergarten.

Horário: a partir das 18h

Local: Lupland Biergarten – Rua Antônio Maria Coelho, 3.285 – Jardim dos Estados

Entrada: ingressos já estão no 4º lote, a R$ 60,00

Cidade do Natal – No sábado tem show de Pedro Sales e Parada Natalina.

Horário: 17h às 22h

Local: Vila Morena/Cidade do Natal – Altos da avenida Afonso Pena

Entrada: gratuita

Rolezão Dezembro – E não é só o ano que chega ao fim. O Mr. Hoppy CG prepara sua despedida neste sábado, prometendo muita nostalgia, chope artesanal e promoções para dar tchau em grande estilo. A música ao vivo fica por conta da banda T404 e discotecagem do DJ Zim.

Horário: 18h a 1h

Local: Mr. Hoppy CG – Rua Padre João Crippa, 947 – Centro

Entrada: gratuita

Baile das Máscaras – Para quem gosta daquele bailão sertanejo com músicas de raiz do gênero, o Baile das Máscaras é o lugar certo. Segundo os organizadores, quem for de máscara poderá concorrer a diversos prêmios ao longo da noite. Os grupos Eco do Pantanal e Laço de Ouro agitam o bailão.

Horário: a partir das 20h

Local: Choperia Toda Hora – Rua Brilhante 3.045 – Vila Bandeirantes

Entrada: R$ 20,00 na hora

Roda de samba da Isa – O Capivas despede-se de 2023 com a energia de Isa Ramos e sua roda de samba.

Horário: a partir das 17h

Local: Capivas Cervejaria – Rua Pedro Celestino, 1.079 – Centro

Entrada: R$ 10,00 após 19h, na portaria

Noite do Branco – Os DJs Marquinhos Espinosa, Mario Hisano e Sammy lideram o flashback da Noite do Branco no União dos Sargentos. A programação ainda terá a Banda Lilás.

Horário: a partir das 22h

Local: Rua Terenos, 481 – Amambaí

Entrada: R$ 25,00 – vendas pelo (67) 99112-6970

Farofolia – Já no esquenta dos bloquinhos de rua, o Ponto Bar promove a segunda edição da Farofolia, grito de Carnaval cheio de fantasias, serpentinas e muito glitter.

Horário: a partir das 18h

Local: Ponto Bar – Rua Doutor Temistócles, 103 – Centro

Entrada: R$ 5,00

Música no Jardim – Sábado tem pop rock, na voz e violão, no Jardim Secreto. A música ao vivo fica por conta de Johnny MPB.

Horário: a partir de 17h30

Local: Jardim Secreto Bar – Rua Amazonas, 451 – Monte Castelo

Entrada: R$ 10,00 (couvert)

Três Lagoas (30)

Esquenta da Virada – Doze horas de música. Tudo gratuito. Assim será o Esquenta da Virada, em Três Lagoas. A Banda Brasil 2000, reconhecida, será a atração principal da noite, trazendo sucessos marcantes para agitar o público.

Outras atrações locais, como o Projeto Nossa Vibe, Willian Camargo DJ, Anderson Matos e Claudinho, também estão confirmadas para animar o público ao longo das 12 horas de festa. O evento incluirá o tradicional espetáculo de fogos de artifício, proporcionando uma experiência visual única, além de praça de alimentação.

Horário: a partir das 19h

Local: Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, Três Lagoas

Entrada: gratuita

Campo Grande, Domingo (31)

Réveillon na Cidade do Natal – A Cidade do Natal é a principal atração gratuita para a virada de ano campo-grandense. Na Vila Morena, espaço que fica nos altos da Avenida Afonso Pena, acontecerá a tradicional queima de fogos, de forma silenciosa e que terá quatro minutos de duração.

O local estará aberto a partir das 17h30. A Parada Natalina começa às 21h e as apresentações musicais têm início às 22h, primeiro com o DJ BWM. Na sequência, por volta de 23h30, tem show de samba e pagode liderado pelo Samba 10. À meia-noite, pausa na música para os espetáculo pirotécnico e show de luzes. A programação segue até 1h30, mesmo horário em que fecha a praça de alimentação.

Importante destacar que as demais atividades da Cidade do Natal acontecem normalmente no dia. Os brinquedos e a Casa do Papai Noel ficam abertos até 20h.

Horário: a partir das 17h30

Local: Vila Morena/Cidade do Natal – Altos da avenida Afonso Pena

Entrada: gratuita

Virada centenária – Em celebração aos quase 100 anos de sua trajetória, o Rádio Clube prepara um grandioso Réveillon, com variedade de ritmos, incluindo Patty Araújo e sua banda, acompanhados pelo DJ Marcello Cavallero.

Ao longo da noite, os presentes terão a oportunidade de se divertir com os gêneros vanera, xote, chamamé, samba, axé, sertanejo, além de marchinhas de Carnaval e um espetáculo de mixagens. O jantar será servido entre as 23h e as 2h, apresentando um diversificado buffet. O evento ainda contará com espaço kids, com diversas brincadeiras.

Horário: 22h às 4h

Local: Rádio Clube cidade (salão social) – Rua Barão do Rio Branco, 1.924 - Centro

Entrada: reservas e demais informações pelos números (67) 99111-6093, (67) 3321-0131 ou (67) 3387-9220

Sampri no Estoril – O grupo Sampri embala a festa da virada no Estoril com muito samba. O tradicional clube luso-brasileiro também terá em sua programação musical tributo a Michael Jackson, Rita Lee, Tim Maia, Mamonas Assassinas e Bon Jovi, além de pagode, apresentação de bateria de escola de samba e flashback.

O evento terá bebidas e comidas à vontade. Para os pequenos e pequenas, haverá espaço kids, com brinquedos e recreação.

Horário: 22h às 4h

Local: Clube Estoril - Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 - Jardim Autonomista

Entrada: ingressos podem ser adquiridos pelo site www.eventoscg.com.br ou pelo telefone (67) 98119-2120

2024 no Ponto! – Quem quiser estender as boas-vindas a 2024 tem o Ponto Bar como opção, que garante agitação até 7 horas da manhã. O DJ set inclui muito pop para comemorar a virada do ano. Haverá ainda queima silenciosa de fogos, mesa de frios e até café da manhã.

Horário: 23h às 7h

Local: Ponto Bar – Rua Doutor Temistócles, 103 – Centro

Entrada: a partir de R$ 50,00 pelo site www.sympla.com.br

Dourados (31)

Réveillon Celebration – O Clube Indaiá, de Dourados, promove o Réveillon Celebration, prometendo ser a maior festa a céu aberto da cidade para comemorar a chegada do novo ano. As atrações incluem a banda Som e Stylo (axé e pagode baiano), Cristian Lopes (samba e pagode), Biel (MPB) e DJ Confere (pop e eletrônica). O evento terá bebidas e comidas à vontade, e espaço reservado para a diversão da criançada.

Horário: a partir das 22h30

Local: Clube Indaiá – Rua Indaiá, 850 – Altos do Indaiá, Dourados

Entrada: a partir de R$ 120,00 pelo telefone (67) 99959-0090 ou pelo site www.digiticket.com.br