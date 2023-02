Agentes encontram mais de 100 focos de dengue na capital

Em uma semana, mais de 1,7 mil imóveis foram inspecionados e 103 focos do mosquito Aedes aegypti eliminados durante a quinta etapa da campanha Operação Mosquito Zero, na região Urbana do Lagoa. Os trabalhadores devem ser concluídos na próxima terça-feira, dia 14.

Cerca de 200 agentes de combate às endemias estão mobilizados na inspeção de casas e terrenos baldios, além do recolhimento e eliminação de materiais inservíveis potenciais criadouros do mosquito e orientação dos moradores em relação as medidas de prevenção.

Conforme o balanço da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais da Secretaria Municipal de Saúde (CCEV/Sesau), do dia 02 a 07 de fevereiro foram 1.763 imóveis inspecionados, 1.196 depósitos recolhidos e 103 focos eliminados.

Nas quatro etapas já realizadas da campanha Mosquito Zero foram inspecionados 29.523 imóveis, 19.856 depósitos recolhidos e 1.031 focos eliminados, nas regiões Segredo, Anhanduizinho, Bandeira e Prosa. A previsão é de que a campanha se estenda até o final do mês de fevereiro, contemplando as sete regiões urbanas do Município.

A campanha anterior, realizada em maio deste ano, teve mais de 59 mil criadouros eliminados e 2.239 focos eliminados. A Operação Mosquito zero é realizada em Campo Grande desde 2019, quando o município registrou mais de 40 mil casos de dengue.