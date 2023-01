Polícia penal controla motim na Gameleira

No início da tarde desta segunda-feira (23), um motim na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira, localizada na área rural de Campo Grande, termina com um ferido por bala de borracha. O tumulto começou após presos incitarem a revolta e insultarem os policiais penitenciários, mas foi controlada com a ação do Comando de Operações Penitenciárias.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, diversos internos, de 7 celas diferentes, estavam envolvidos na revolta e foi necessário o uso progressivo da força pelos policiais, além de um pedido feito para que os internos voltassem às suas celas. O pedido não foi atendido e grades de acesso das celas foram danificadas pelos presos.

Diante dos atos de indisciplina dos internos, o Comando de Operações Penitenciárias interviu no local para cessar a ação dos rebeldes. Objetos foram jogados contra os policiais, que efetuaram disparos, com balas de borracha, para inibir a ação dos presos. Ao final da ocorrência, um interno foi ferido e retirado para receber atendimento médico.

Os envolvidos na revolta vão responder por novos crimes, de resistência, motim, dano e lesão corporal. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) deixa claro que as assistências necessárias foram prestadas e as circunstâncias do caso serão apuradas.