Agetran organiza campanha educativa no Dia do Motorista

No dia do motorista, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), realizou uma campanha educativa e de conscientização em frente a Agência. Houve distribuição de garrafas squeezes de água, adesivos e uma conversa rápida com motoristas que passavam no local.

O chefe da divisão de estatísticas e sinistros de trânsito da Agetran, Renan Júnior, explicou a importância dessa ação. “Uma ação para que a gente possa sensibilizar os motoristas sobre a responsabilidade que eles têm sobre aquilo que eles fazem no espaço público, e também a responsabilidade que eles têm sobre aqueles que são mais fragéis, ou seja, os motociclistas, ciclistas, pedestres, que estão não nessa pirâmide de segurança do trânsito, abaixo deles”, frisou.

Campo Grande tem uma diminuição nas vítimas fatais este ano, com 36 casos. Nesse mesmo período, aconteceram 52 vítimas fatais no trânsito da capital em 2022. Renan Júnior atribui essa queda com o programa “Vida no trânsito”. “Esse trabalho que vem sendo feito em Campo Grande ele se inicia em 2011, com a instalação do programa “Vida no trânsito’. Campo Grande foi uma das primeiros cinco cidades no Brasil a desenvolver esse programa. Então essa diminuição vem sendo gradativa. E nesse ano de 2023 nós tivemos uma pujança maior da possibilidade das ações de fiscalização e educação no trânsito”, comentou.

A ação teve o apoio do Detran, da Guarda Civil Metropolitana e do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE