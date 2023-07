Agosto Alaranjado alerta para queimadas urbanas

A Prefeitura de Campo Grande lançou a Campanha "Diga Não às Queimadas Urbanas - Agosto Alaranjado 2023" em um evento realizado de forma híbrida, tanto presencialmente na sede da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) quanto virtualmente no canal do YouTube da Educação Ambiental PLANURB CG.

A campanha é organizada pelo Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos (COMIF), coordenado pela Planurb e pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

O tema deste ano é "Queimadas, não deixe o fogo apagar o verde da vida!". A campanha faz parte das ações realizadas durante o Agosto Alaranjado, um mês dedicado à prevenção e combate ao uso do fogo na vegetação em âmbito municipal. O objetivo é prevenir e reduzir o número de incêndios florestais e urbanos na cidade.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) informa que, no período de janeiro a setembro de 2022, foram emitidas 81 autuações por queimadas em terrenos. A Ouvidoria Geral do Município (OGM) recebeu 232 denúncias de utilização de fogo para a limpeza de terrenos baldios.

A campanha tem como objetivo sensibilizar a população sobre os danos causados pelas queimadas ao meio ambiente e à saúde, incluindo perda de vegetação em áreas de preservação, perda de habitat para a fauna, alteração na reciclagem de nutrientes e poluição atmosférica, que pode levar a problemas respiratórios.

Denúncias de queimadas urbanas sem flagrante podem ser feitas através da central telefônica 156, do canal digital ou do aplicativo Fala Campo Grande. Já em casos de queimadas urbanas com flagrante, a denúncia pode ser feita pelo telefone 153, acionando a Guarda Civil Municipal, que oferece atendimento 24 horas.

Em áreas rurais, as denúncias devem ser feitas pelo telefone 190 da Polícia Militar Ambiental, também disponível 24 horas. Em casos de emergência, o número a ser chamado é o 193, para acionar o Corpo de Bombeiros, também com atendimento 24 horas.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande