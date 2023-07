Agosto Dourado reforça importância do aleitamento materno para a saúde do bebê

O mês de agosto é dedicado ao incentivo à amamentação. A exemplo da doação de sangue, a solidariedade é o principal motivador para a iniciativa. Este ano, a campanha está focada no atendimento do pai trabalhador com o objetivo de fortalecer a rede de apoio da família com a principal função, a amamentação do bebê nos primeiros dias de vida.

Atualmente em Campo Grande, um dos polos de atendimento e coleta é o Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian. Camila Rodrigues, nutricionista do BLH, em entrevista ao Jornal CBN CG, refletiu sobre o momento na sociedade. Embora, naturalmente, a amamentação exija a presença da exclusiva da mãe, a demanda exige o suporte da rede de apoio formada pelo pai, especialmente, nos primeiros dias de vida do bebê.

“Hoje a lei só permite o afastamento de cinco dias do pai e essa rede de apoio precisa existir por mais dias. Em cinco dias, ainda não cessou a dor com a recuperação dos pontos, em caso de cesária ou parto normal, então as leis precisam ser revistas nestes pontos”.

A nutricionista destacou ainda ganho nutricional da amamentação e desmitificou mitos como a qualidade do leite humano. Confira a entrevista completa: