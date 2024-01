O consultor em agronegócios, João Pedro Dias, participou do CBN Agro deste sábado (13) e falou as dificuldades do agricultor brasileiro na safra 2023/24 para soja e milho. Os pontos passam pela quebra de produção da oleaginosa frente ao potencial inicial de safra, a maior oferta da América do Sul e os preços internacionais mais baixos, pressionados por previsões mais otimistas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e Conab.



Confira a entrevista na íntegra: