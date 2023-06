Agronegócio, desenvolvimento e mercado internacional são os destaques deste sábado

No CBN Agro deste sábado (10), o comentarista político, Caio Coppolla, que fala sobre a influência da agropecuária no desenvolvimento do país. Ainda, a socióloga e produtora rural, Teresa Vendramini, traz um panorama atual do agronegócio brasileiro. O diretor da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Bruno Lucchi, informa sobre o plano safra 2023/2024; e o produtor rural e deputado federal, Pedro Lupion, aborda a importância do poder legislativo para o avanço do agronegócio.

Matheus Itagiba, analista de mercados da Pátria Agronegócios, participou também do CBN Agro deste sábado e analisou o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Itagiba destaca que o foco do mercado segue no clima nas lavouras norte-americanas que tem sido pouco favorável para o desenvolvimento das cultura de soja e milho.

