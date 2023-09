Agronegócio: milho, soja e carne bovina foram os assuntos do dia

Cristiano Palavro, diretor e analista de mercados da Pátria Agronegócios, participou do CBN Agro deste sábado (02) é falou sobre a estabilidade com os preços do milho nesta última semana. Outro tema tratado, foi o mercado da soja e a volatilidade presente no ambiente internacional, compensado no Brasil com um dólar que subiu e ficou acima de R$ 4,94. Cristiano explicou também com será sua palestra no próximo dia 19 no RCN Agro 2023, na Famasul.

Anderson Guido, gerente agronômico da Copasul, em sua participação no CBN Agro, destacou as atrações do 18º Simpósio da Soja, em Naviraí, na próxima quarta-feira (6). Entre os temas que serão tratados, estão o caminho para a estabilidade produtiva e a construção do perfil do solo.

Os números da pecuária bovina de corte e os impactos de uma redução nas importações de carne bovina pela China em 2024, foram tema da entrevista com Alcides Torres, analista da Scot Consultoria. Na oportunidade, Torres explicou que o grande entrave para a melhora nos preços da arroba do boi está nos grandes estoques de carne bovina nas câmaras frias.

