Ainda dá tempo de se inscrever para o "Voucher Transportador"

Faltam poucos dias para encerrar o prazo de inscrição do programa estadual “Voucher Transportador”. Até o dia 22 de agosto, profissionais que desejam a qualificação para função de motorista de carga e ônibus podem enviar as submissões para tirar as habilitações "D" e "E" gratuitamente.

O programa visa atender a demanda do setor de transportes, que tem vagas disponíveis para motoristas, mas não possuem trabalhadores qualificados para ocupar as funções. A iniciativa faz parte do plano estadual “MS Qualifica”.

De acordo com o Governo do Estado, a iniciativa já recebeu mais de 5 mil inscrições para as sete cidades que tiveram abertura de vagas. Prazo teve início no dia 7 de agosto.

Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), já são 3.420 inscrições para Campo Grande, 791 de Três Lagoas, 473 em Dourados, 182 em Ribas do Rio Pardo, além de Corumbá (172), Chapadão do Sul (117) e São Gabriel do Oeste (45).

O programa é conduzido pela Semadesc, em parceria com o Sest Senat, com participação efetiva do Departamento Estadual de Trânsito de MS (Detran-MS).

A previsão é que até o final de agosto seja publicado o resultado da seleção e em setembro comece o curso de qualificação. A expectativa é que até o final do ano já tenham os primeiros motoristas habilitados patos para assumirem as vagas no setor de transporte, contribuindo assim para geração de empregos e renda da população.

Vagas

Foram abertas nesta primeira seleção 660 vagas, sendo 410 em Campo Grande,100 em Três Lagoas, 40 para Dourados, 50 em Ribas do Rio Pardo, além de Corumbá (20), Chapadão (20) e São Gabriel do Oeste (20). No ano que vem serão abertas mais 340 (vagas).

As inscrições podem ser feitas no site do Sest Senat.

*Com informações do Governo do Estado