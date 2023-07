Ainda estão abertas as inscrições para 2ª Copa de Futebol Amador

Na próxima segunda-feira (31), encerra-se o prazo de inscrição na 2ª Copa Campo Grande de Futebol Amador 2023. A competição realizada pela Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), terá início no dia 3 de setembro.

O evento tem o objetivo de promover a prática do futebol amador, valorizando a realização do esporte nas diversas regiões do município, fomentar a prática do esporte para toda vida como direito do cidadão campo-grandense e favorecer as relações comunitárias entre os participantes, incentivando a responsabilidade social.

PEara esta edição serão oferecidos R$ 20 mil em prêmios. São R$ 10 mil para a equipe campeã, R$ 6 mil para o segundo colocado e R$ 4 mil para o terceiro lugar.A inscrição deve ser entregue pelo responsável técnico da equipe.

Após o prazo, não será permitida a inscrição de novas equipes. Após o encerramento das inscrições poderá haver inclusão e/ou substituição de atletas até às 11 horas do dia 18 de agosto de 2023, antes do congresso técnico.

Caso haja a inclusão ou substituição, o responsável pela equipe deverá levar até a sede da Funesp, uma nova ficha de inscrição, com as respectivas alterações, em 03 vias digitadas para que haja a substituição. Não será aceita modificação após este prazo.

Inscrição

As inscrições deverão ser realizadas em formulários próprios disponibilizados pela Funesp, devidamente preenchidos em três vias digitadas e assinadas pelo responsável da equipe. Não serão aceitas inscrições manuscritas. Para acessar o formulário, clique no link.

Não será cobrada taxa de inscrição em dinheiro, contudo, cada equipe inscrita deverá doar 1 quilo de alimento não perecível, por atleta, no ato da inscrição para efetivar a sua inscrição, exceto sal.

O repasse da premiação será via transferência bancária, realizado à Pessoa Física responsável pela equipe, com retenção de impostos (Imposto de Renda e Imposto Sobre Serviço).

As inscrições serão realizadas até às 16 horas do dia 31 de julho, segunda-feira, no Ginásio Avelino dos Reis (Guanandizão), localizado na Rua do Touro nº 130 – Vila Nhá Nhá.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande