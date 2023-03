Alan Guedes assume cargo na diretoria da Frente Nacional dos Prefeitos

O prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), está em Brasília-DF desde o início da semana onde participou da 84ª Reunião Geral da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e de reuniões com ministros do governo federal. O gestor foi eleito vice-presidente de Economia Verde da FNP.



Nesta quarta-feira (15), Guedes reservou um espaço na agenda para conversar ao vivo com a CBN Campo Grande e falou sobre as conquistas, os desafios do novo cargo e as melhorias que têm priorizado para a cidade de Dourados, a segunda maior economia do Estado de Mato Grosso do Sul.

Assista a íntegra da entrevista: