Alavanque sua vida profissional, O Senac MS te mostra o caminho

Estar em dia com a capacitação profissional para atender as demandas do mercado profissional pode ser um desafio e o caminho mais rápido para mudar de carreira ou até mesmo encontrar seu lugar dos sonhos no mercado de trabalho, é passar pelo Senac MS. As unidades Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas estão prontas para receber novas turmas, em diversos cursos, nos níveis técnico, aperfeiçoamento e qualificação.

Seu Caminho Passa Pelo Senac

A nova campanha de matrículas foca no diferencial do Senac MS em estar presente em todas as etapas de aprimoramento do profissional, do conhecimento à empregabilidade. Além de ser reconhecido no mercado pela excelência em suas formações, sendo uma ótima opção para quem busca a inserção rápida e com melhores chances de remuneração. As novas turmas poderão contar docentes de mercado, estrutura acolhedora e amplos laboratórios, altamente equipados.

Confira algumas das turmas disponíveis nas unidades do Estado:

Campo Grande

Senac Hub Academy:

Técnico em Redes de Computadores

Técnico em Programação de Jogos Digitais

Técnico em Computação Gráfica

Técnico em Análises Clínicas

Extensão de Cílios: Volume Brasileiro

Operador de Computador

Business Intelligence com Power bi

Maquiador

Tráfego Pago Como Anunciar no Instagram e Facebook

Senac Turismo e Gastronomia:

Forno e Fogão: cozinha do dia-a-dia

Pizzaiolo

Chefia e Organização de Cozinha

Confeiteiro

Culinária Japonesa: Sushi e Sashimi

Cozinheiro

Corumbá

Técnico em Estética

Técnico em Enfermagem

Barbeiro

Depilador

Excel Completo

Dourados

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Enfermagem

Cabelereiro

Preparo de bolos e tortas

Técnicas de Cuidador de Idosos

Ponta Porã

Assistente administrativo

Barbeiro

Preparo de salgados

Excel Completo

Extensão de Cílios: Volume Brasileiro

Pizzaiolo

Três Lagoas

Técnico em Enfermagem

Assistente de Logística

Atendimento e Recepção em Hospitalidade

Oratória: comunicação e técnicas de apresentação

E muito mais!

Matrículas

Interessou? As matrículas podem ser feitas pelo site ms.senac.br onde você também encontra mais informações e também outros cursos que possa interessar. Para dúvidas entre em contato pelo Whatsapp: 67 99949-2638.