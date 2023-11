Aldo Rebelo, ex-ministro, destaca o papel da produção de Mato Grosso do Sul no cenário nacional

O Sindicato Rural de Sidrolândia promoveu na última sexta-feira (24), a palestra "A Geopolítica da Agropecuária Brasileira", com o jornalista, escritor e ex-ministro, Aldo Rebelo. A palestra foi realizada do Lions Clube em parceria com a Prefeitura e a Câmara Municipal de Sidrolândia, Aprosoja/MS, e Sederma.

A palestra fez parte da 1ª Semana Socioambiental, com a intenção de trazer um nome de peso que fizesse uma avaliação do cenário atual da agropecuária no país, fomentando o setor do agronegócio no estado e valorizando o papel do Sindicato Rural no desenvolvimento socioeconômico do município.

O evento contou a presença de vários representantes da sociedade, autoridades locais, produtores rurais, e da diretoria do Sindicato. Na abertura, o presidente da entidade, Paulo Stefanello, ressaltou a importância que o Sindicato Rural tem no compromisso junto à instituições como a Famasul e a CNA, na realização dos cursos de capacitação que transformam a vida das pessoas. Paulo aproveitou a oportunidade para defender o trabalho do Sindicato e pedir a colaboração de novos associados.

Aldo Rebelo destacou o papel que o Brasil tem na produção e na exportação de alimentos, sobretudo, na promoção da segurança alimentar para o mundo, mas frisou que os investimentos por parte dos governos é fundamental para desenvolver ainda mais o setor da agropecuária no país. O ex-ministro ainda fez uma avaliação geopolítica das relações interacionais que o Brasil têm e a importância de se investir em logística e infraestrutura para fazer o agro dar certo. Ele ainda ressaltou o polo dinâmico do Brasil, que nas palavras de Aldo Rebelo, constituem os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rondônia, por estarem mais próximos ao pacífico.

Natural de Alagoas, Aldo Rebelo tem grande experiência como político. Foi deputado federal por São Paulo durante cinco mandatos pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), sendo presidente da Câmara entre 2005 e 2007. Durante os governos Lula e Dilma Rousseff, foi ministro da Defesa, da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Esporte e de Coordenação Política e Assuntos Institucionais. É conhecido pela postura nacionalista, e por ter sido relator do Novo Código Florestal Brasileiro.