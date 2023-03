Alems publica convocação de deputada suplente do PT

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado Gerson Claro (PP), publicou nesta quarta-feira (22) o Ato de Convocação da 1ª suplente da coligação Federação Brasil da Esperança - constituída pelos partidos PT, PCdoB e PV, que disputaram as eleições de outubro de 2022, Gleice Jane Barbosa, para assumir a vaga deixada pelo deputado Amarildo Cruz (PT).

Gleice foi eleita com 9.767 votos e tem prazo de 30 dias para responder à convocação, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Natural do interior de São Paulo, de São Bernardo do Campo, ela cresceu em Dourados e atua na política desde o movimento estudantil.

Ela tem graduação em Letras pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul(UEMS) e é professora de ensino fundamental, da rede estadual de Educação. Gleice já foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Simted) de Dourados.



Filiada ao PT desde 2004, ela já havia disputado outras duas eleições, pelo Partido dos Trabalhadores, ficando também na suplência. Em 2018, concorreu ao cargo de deputada federal e, em 2020, ao cargo de vereadora, no município de Dourados, onde tem sua base eleitoral.

Na semana passada, ao saber da morte do deputado titular da vaga, Gleice se manifestou nas redes sociais. "Amarildo fez um caminho de luta e de inspiração à todos nós".

Gleice Jane Barbosa está afastada temporariamente da sala de aula para tratamento médico e só deve assumir o cargo no legislativo estadual quando vencer a licença médica, no mês que vem. Recentemente ela foi diagosticada com a Síndrome Guillain Barré, uma doença autoimune rara, caracterizada por fraqueza muscular progressiva, inicialmente nos membros inferiores.