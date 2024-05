Alerta de frio para as regiões sul e sudoeste de MS

Nesta segunda-feira (13), a previsão indica mudanças no tempo, com a aproximação e o avanço de uma frente fria.

Com exceção das regiões Central, Norte e Leste, que terão temperaturas acima dos 30°C, a tendência no restante do Estado é de temperaturas amenas pela manhã, com máximas abaixo deste valor.

“O avanço deste sistema meteorológico irá favorecer o aumento de nebulosidade, porém com baixa probabilidade de ocorrer pancadas de chuvas nas regiões Sul, Sudeste, Oeste e Sudeste do Estado”, afirma Valesca Fernandes, meteorologista do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

De acordo com a coordenadora do Cemtec, o grande destaque e impacto da passagem deste sistema pelo Estado é que o avanço da massa de ar frio e seco irá favorecer a queda nas temperaturas, com valores entre 14°C e 16°C graus, principalmente, nas regiões Sul, Sudeste e Sudeste do Estado. Para estas regiões estão previstas temperaturas máximas entre 20°C e 26°C graus.

Mapa do Inmet mostra regiões que irão registrar baixas temperaturas nesta segunda-feira

Os municípios afetados pelas baixas temperaturas são: Amambai, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Dourados, Eldorado, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Paranhos, Ponta Porã, Município, Porto Murtinho, Sete Quedas, Tacuru e Vicentina





Na região Pantaneira, espera-se mínimas entre 17°C e 19°C graus e máximas entre 26°C e 31°C graus.

Para as regiões Norte, Leste e Bolsão, espera-se mínimas entre 17°C e 21°C graus, e máximas entre 32°C e 34°C graus.

E em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 18°C e 20°C graus, e máximas de 30°C a 31°C graus.

Os ventos estarão variáveis no Estado, atuando entre o quadrante Sul e Norte, com valores entre 40 e 60 km por hora, e pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km por hora.

Inmet - O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu alerta de onda de calor severa, com temperaturas 5°C acima da média por período maior do que 5 dias nas regiões norte e leste de Mato Grosso do Sul.