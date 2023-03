Alerta de novo golpe, dessa vez os atingidos são engenheiros

Novo golpe na praça. Dessa vez as vítimas são os engenheiros. O golpe da vez são de pessoas se passando por representantes de construtoras que estriam contratando engenheiros e que, de acordo com os falsos recrutadores, para ser contratado seria necessário realizar o pagamento de débitos em aberto relativos à multa eleitoral decorrente da ausência na votação do CREA-MS

O CREA-MS alerta que a informação é falsa. E informa que a votação nas eleições do Sistema Confea/Crea é Mutua e não obrigatória portanto, não gera nenhum tipo de multa.

Todos os boletos de taxas devidas ao Crea-MS são emitidos pelo próprio profissional, após acessar login e senha no Portal de Serviços no Crea-MS. Boletos em nome do Crea-MS enviados por e-mail ou qualquer outro meio devem ser desconsiderados e informados à autoridade policial

O CREA-MS está à disposição para demais esclarecimentos pelos canais de atendimento:

0800 368 1000

‍ www.creams.org.br

67 9931-9946