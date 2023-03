Alerta: gripes e resfriados se tornam mais comuns no Outono

O Outono é a estação de transição entre o período mais quente do ano/, o verão, e o inverno. Essa mudança nas temperaturas pode interferir na saúde, principalmente e Mato Grosso do Sul, onde é comum temperaturas amenas no começo do dia e ao anoitecer e calor intenso durante o resto do dia.

Devido à irregularidade, o Outono é conhecido como a estação dos problemas respiratórios. De acordo com o médico pneumologista, Ronaldo Queiroz, é o ar seco e frio, presente no nesta estação e também no inverno, que agride as vias aéreas.

"O ar frio e seco favorece sim a irritação das vias aéreas. Aqueles pacientes que não tem doença devem procurar se hidratar bem e sempre lubrificar as narinas com soro fisiológico. Agora, o mais importante é a atenção que devem ter os pacientes portadores de doenças respiratórias crônicas como a asma e a rinite, é quando você deve procurar o seu médico para otimizar o seu tratamento. Ele tem que ser contínuo e assim receber muita atenção durante o Outono e Inverno para que não entre em crise", afirma.

Apesar do número de casos de gripes e resfriados aumentar neste período, o médico afirma que são casos leves, com exceção para as pessoas que já possuem alguma doença respiratória.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A Influenza tipo B tem circulado, mas as pessoas tem um quadro benigno. Entretanto, naquelas pessoas imunosuprimidas, crianças muito pequenininhas e principalmente nos idosos portadores de comorbidade, após esses quadros virais a resistência cai e as bactérias aproveitam e desenvolvem pneumonias oportunistas", explica.

O pneumologista ainda passa algumas dicas para evitar os resfriados e possíveis Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) nos períodos de Outono e Inverno.

"Se nós estamos no Outono e Inverno, a vacina da gripe é obrigatória e é gratuita na rede pública. Para que você evite as síndromes respiratórias, gripes e resfriados é necessário ter uma alimentação sadia, fazer exercícios, tomar seu banho de sol, uma boa hidratação e evitar narguile, cigarro, excesso de bebida alcoólica. Se você estiver com a sua saúde física e mental bem equilibradas, menor será a chance de você ter complicações respiratórias", instrui Ronaldo Queiroz.