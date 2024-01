Alerta laranja para o tempo em MS nesta terça-feira

Baixa temperatura e névoa encobrindo as ruas. Foi assim que Campo Grande amanheceu nesta terça-feira (23). A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica tempo instável, com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada.

Não ficam descartadas as chuvas intensas, com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, como indica dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o Estado. São esperados precipitação entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos, de 60 a100 km/h.

Continue Lendo...

Para Campo Grande, a mínima prevista é de 21°C e a máxima pode chegar aos 26°C. Nas regiões Sul e Leste, os termômetros marcam 20°C inicialmente e atingem 27°C ao longo do dia.

Nas regiões Norte e Bolsão, os municípios amanhecem com 22°C e marcam 30°C nos horários mais quentes. Já no Pantanal e Sudoeste do estado, as temperaturas podem variar entre 23°C e 32°C, registrando os valores mais altos desta terça-feira.

*Com informações do Governo do Estado e Inmet