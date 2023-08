Alerta laranja para tempestade abrange 56 municípios de MS

A partir da tarde desta sexta-feira (18), é esperada chuva forte no estado de Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para 56 municípios da porção Centro-Sul, que se estende até a manhã deste sábado (19).

De acordo com o Instituto, são esperadas tempestades com chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos de 60 a100 km/h, e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Além de Mato Grosso do Sul, o aviso se alarga para mais 87 cidades do sul de São Paulo e do estado do Paraná. Ao todo, são 143 municípios no país sob o mesmo alerta para tempestade.

As instruções são:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira os municípios que estão sob alerta:

Anastácio Amambai Anaurilândia Angélica Antônio João Aquidauana Aral Moreira Bataguassu Dourados Glória de Dourados Guia Lopes da Laguna Eldorado Fátima do Sul Douradina Dois Irmãos do Buriti Deodápolis Corumbá Bodoquena Bonito Coronel Sapucaia Caracol Campo Grande Brasilândia Caarapó Bela Vista Batayporã Iguatemi Itaporã Itaquiraí Ivinhema Japorã Jardim Jateí Juti Ladário Laguna Carapã Maracaju Miranda Mundo Novo Naviraí Nioaque Nova Alvorada do Sul Novo Horizonte do Sul Nova Andradina Paranhos Ponta Porã Porto Murtinho Ribas do Rio Pardo Rio Brilhante Santa Rita do Pardo Sete Quedas Sidrolândia Tacuru Taquarussu Terenos Vicentina

*Com informações de Inmet