Alerta: preço do feijão carioca sobe 15% em uma semana

O feijão carioca tem valorizado no mercado nacional nos últimos 30 dias e ganhou forte impulso nesta semana com uma alta de 15% na média brasileira. Bom para o produtor e ruim para o consumidor.



A informação é do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses (Ibrafe), que explica a movimentação estar ligada aos fatores climáticos, com as chuvas que seguem expressivas em boa parte do Paraná e também com a expectativa da chegada de uma frente fria, em São Paulo, que deve trazer chuvas mais intensas.

Com isso, há um menor volume disponível de feijão carioca para venda neste período no Brasil, o que fez com que algumas cotações batessem recordes nesta semana. É o caso de alguns lotes do produto que alcançaram a marca “icônica” de R$ 300,00 por saca de 60 quilos para o feijão nota 9/9,5.

Um dos fatores relevantes é que o cenário climático e a redução na oferta não, necessariamente, indicam baixa nos estoques. Em nota, o Ibrafe informa que “Isto não significa que não exista feijão armazenado no Brasil”.