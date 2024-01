Alerta para tempestades continua em Mato Grosso do Sul

O alerta amarelo para chuvas no Estado continua vigente, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São esperados chuva entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos, de 40 a 60 km/h.

Escreva a legenda aqui

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), nesta terça-feira seguem as temperaturas altas, com variação de nebulosidade e possibilidade de chuva em diversos muncípios. A umidade relativa do ar também deve ficar baixa.

Continue Lendo...

Em Campo Grande a mínima será de 23°C, com máxima de 33°C. Já em Dourados deve variar entre 23°C e 36°C. Para região norte, em Coxim, a temperatura poderá chegar a 34°C, com mínima de 23°C.

Na região de fronteira, em Ponta Porã fica entre 22°C (mínima) e 34°C. As quatro cidades têm previsão de chuva. Já em Corumbá a máxima será de 35°C e mínima de 25°C.

*Com informações do Governo do Estado e Inmet