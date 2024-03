Alfredo Abrão passa a atender oncologia pediátrica

Crianças com câncer, com idade até 12 anos, poderão ser atendidas pelo Hospital do Câncer Alfredo Abrão (HCAA). A contratualização firmada com a Secretaria Estadual de Saúde, em dezembro do ano passado, prevê o suporte para os tratamentos com ambulância, médico anestesista e profissional intensivista de plantão durante as sessões de radioterapia.

De acordo com o Hospital, foram montadas equipes multidisciplinares, com no mínimo 10 pessoas, especialmente para as sessões infantis. Os profissionais são: médico radioterapeuta, anestesista, físico médico, enfermeiras, nutricionistas, técnólogos em radioterapia, além de ambulância de prontidão.

Hospital do Câncer se prontificou a realizar sessões de radioterapia oncopedriátrica devido à crise no atendimento desses pacientes em 2023, quando muitas crianças estavam com os tratamentos suspensos aguardando tratamento Fora de Domicílio (TFD)

O HCAA afirma que já foram atendidas seis crianças entre 0 a 11 anos. Atualmente, o hospital não possui Oncopediatria e atenderá integralmente o serviço após a finalização das obras da Unidade III, onde haverá 2 andares e equipe exclusiva para os atendimentos das crianças com câncer.

Hoje crianças são encaminhadas somente para a Radioterapia do HCAA por meio do Sistema de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU).