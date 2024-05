Aliados viram rivais

O PP e o PSDB construíram uma aliança sólida nas eleições para governador, em 2022, que levou o então presidente Jair Bolsonaro a apoiar a candidatura do tucano Eduardo Riedel. A ideia era estender essa parceria na disputa das grandes cidades do estado. Só ficou na conversa, porque os dois partidos estão se armando para o embate em Campo Grande e Dourados.

O ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente regional do PSDB, já deu sinal como será esse embate eleitoral ao acionar a sua metralhadora giratória em direção da prefeita Adriane Lopes (PP). Ele acusou a prefeita de promover caos na Capital. O seu pré-candidato a prefeito, deputado federal Beto Pereira, entrou no clima da guerra pré-eleitoral com duros ataques à Adriane. A prefeita está sendo bombardeada por todos os lados.

Continue Lendo...

A senadora Tereza Cristina, presidente regional do PP, não ficou parada vendo o seu aliado de governo estadual, Azambuja, bombardeando Adriane. Ela agiu rápido para fortalecer o nome da prefeita fechando aliança com o PL e com as bênçãos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com apoio de Bolsonaro, a expectativa da Tereza Cristina é anular um pouco os efeitos dos estragos promovidos pelos ataques de Azambuja e Beto, além de outros rivais. O único cardeal tucano com posição de neutralidade, no momento, é o governador Eduardo Riedel. Ele está assistindo a distância essa batalha entre os seus principais aliados. Mas vai chegar o momento da cobrança de sua participação mais efetiva em favor de Beto Pereira.

Se em Campo Grande, o clima está fervendo na política, Dourados, a maior cidade do interior do estado, não é diferente. Lá, a senadora Tereza Cristina bancou a indicação do prefeito Alan Guedes (PP), muito desgastado diante do eleitorado. A ideia dela é fechar aliança com PL para contar com apoio do Bolsonaro. Só que o PL tem planos, também, de lançar um candidato a prefeito. Bolsonaro deve visitar a cidade este mês para tratar das eleições.

E o PSDB entrará com o ex-deputado estadual Marçal Filho na disputa eleitoral. Neste cenário, serão três partidos aliados do governador Eduardo Riedel brigando pela prefeitura. Vai uma disputa interessante de muito equilíbrio.

Confira na íntegra: