Alloro: A culinária Italiana que conquistou o Rio de Janeiro

O Alloro é um restaurante localizado no Rio de Janeiro que oferece uma experiência gastronômica única. Com um ambiente sofisticado e acolhedor, o restaurante é conhecido por sua culinária italiana contemporânea e está localizado no piso térreo do Hotel Windsor Mirador em Copacabana.

O cardápio do Alloro é cuidadosamente elaborado pelo renomado chef italiano Michele Petenzi, que utiliza ingredientes frescos e de alta qualidade para criar pratos deliciosos e autênticos.

O chef é natural da Lombardia, na Itália e diz que sempre enxergou a cozinha como um lugar de união. Autodidata no mundo da cozinha, a faculdade que cursou na verdade foi outra: o chef é PhD em Química pela Universidade de Pavia, o que lhe garante ótimas ferramentas para desenvolver receitas, pois, afinal, cozinhar também é um processo químico.

Sua paixão pelas panelas e ingredientes frescos o levaram a migrar dos laboratórios para a gastronomia, iniciando sua carreira como personal chef em casas na Itália e na França. Além dos serviços particulares, Petenzi chegou a estagiar no Mirazur, restaurante em Menton, na França, detentor de três estrelas Michelin.

Foi em 2015 que ele veio passar o carnaval no Rio de Janeiro e decidiu fincar raízes na Cidade Maravilhosa. Começou como chef do Il Borgo del Conte, em Botafogo, e atuou como chef consultor do conceituado Satyricon, em Ipanema, e do L’Ulivo Cucina e Vini, em Copacabana. Assumiu a chefia da cozinha do Quadrifoglio, na Barra da Tijuca e, atualmente, é o novo chef do Alloro al Miramar, restaurante italiano do Miramar Hotel by Windsor, na orla de Copacabana.

O menu do restaurante inclui uma variedade de opções, desde massas tradicionais até pratos de frutos do mar e carnes.

Além da comida excepcional, o Alloro também oferece uma extensa carta de vinhos, com uma seleção cuidadosa de rótulos nacionais e internacionais, perfeitos para harmonizar com os pratos servidos.

O atendimento no Alloro é impecável, com uma equipe de profissionais atentos e prestativos, prontos para tornar a experiência dos clientes ainda mais especial.

Se você está em busca de uma experiência gastronômica memorável no Rio de Janeiro, o Alloro é uma ótima opção para desfrutar de uma comida deliciosa, ambiente agradável e serviço de alta qualidade.

