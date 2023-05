Alma Selvagem: Chef Paulo Machado revela menu regional para a festa

No próximo dia 22 de junho, o restaurante Alma Selvagem, localizado no Parque Ibirapuera, na capital paulista, vai comemorar um ano de abertura do Selvagem Ibirapuera. O espaço foi elaborado para fazer parte do ambiente, respeitando as espécies de animais, flores e plantas que já habitavam o local.

O empreendimento proporciona uma experiência gastronômica completa em meio a natureza, com um delicioso menu com diversos sabores e texturas da gastronomia brasileira, assinado pelo chef Filipe Leite. A carta de coquetéis autorais possui ingredientes típicos de diversas regiões do país, e foi criada pelo mixologista Jairo Gama.



O chef sul-matogrossense Paulo Machado foi um dos convidados para o ciclo de jantares em comemoração ao aniversário do restaurante. Confira abaixo o menu escolhido a partir de ingredientes regionais: