Alta inadimplência de empresas e famílias pode atingir em cascata economia

Nesta terça-feira (17), o economomista, colunista da CBN CG Hudson Garcia falou sobre o índice de inadimplência no Brasil. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), o número de famílias endividadas em Campo Grande é de 58% em setembro. No mês de agosto este ínidce era de 57,4%.

Segundo o colunista, este movimento de alto endividamento pode atingir em cheio a economia no país. Caso o cenário perdure, Garcia acredita na necessidade de ampliar o programa de incentivo ao crédito com um Desenrola 2.0. Acompanhe.