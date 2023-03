Alta na conta de luz pode chegar a 9% na próxima semana

No CBN Finanças desta sexta-feira (31) o economista e colunista da Rádio CBN Campo Grande, Hudson Garcia, falou sobre o aumento previsto para a conta de energia elétrica. "Isso já é uma discussão que esteva acontecendo em fevereiro, onde a Energisa aparentou um cálculo de um reajuste de 11,33% e aí a Associação dos Consumidores rebateu esse cálculo que está chegando a esse número de 9% de reajuste", explicou.

Para evitar sustos ainda maiores, Hudson destacou que é preciso maneirar no uso da energia elétrica no dia a dia. "É uma questão de comportamento. É você não demorar muito no banho, preferir comidas geladas, parcimônia no uso de ar condicionado, se necessário até trocar o aparelho", orientou. Confira a coluna completa: