Altas temperaturas afetam floriculturas de Campo Grande

A onda de calor intenso em Campo Grande impacta em diferentes setores do comércio. Enquanto alguns empreendimentos aproveitam a época do ano para aumentar as vendas, outros sofrem com as altas temperaturas. As floriculturas têm tido dificuldade para manter as flores bem cuidadas.

Com as temperaturas próximas dos 40°, as flores de corte, como as rosas, precisam ser refrigeradas e regadas com frequência. Isso implica em um aumento nas contas de energia e de água. Os comerciantes já sentem a diferença nos bolsos.

O Jornal CBN Campo Grande desta segunda-feira (25) trouxe uma matéria sobre esse tema. Ouça na íntegra:

