Altas temperaturas e baixos acumulados marcam o clima em MS

Depois da onda frio dos últimos dias, a semana começa com chuvas irregulares no estado. Na capital o dia começa com muitas nuvens no céu e previsão de chuvas isoladas durante o dia. A máxima prevista é de 29°C, e a umidade relativa do ar gira em torno de 75%.

Para a região central do estado, Dois irmãos do Buriti apresentam mínima de 22°C e máxima de 30°. Jaraguari a mínima prevista é de 20°C e máxima de 28°C. Em Nova Alvorada do Sul a mínima é de 19°C e máxima de 29°C. Já em Rochedo as máximas devem atingir 32°C e Sidrolândia com mínima de 20°C e máxima de 28°C. Nessas cidades o acumulado gira em torno de 10mm, havendo previsão de pancadas de chuva isoladas durante o dia.

Para a região Leste, em Três Lagoas, dia de calor a máxima deve atingir os 30°C com previsão de chuva para esse início de semana. Anaurilândia e Bataguassu também apresentam máxima de 30°C. Santa Rita do Pardo e Selvíria a máxima deve chegar a 29°C. Em Cassilândia a mínima prevista é de 19°C e máxima de 31°C. Todas essas cidades estão no radar da chuva, mas para a região leste os cumulados são baixos variando de 8 a 10mm.

Na região sul o dia começa com temperaturas mais amenas, Dourados faz mínima de 18°C e máxima de 29°C.